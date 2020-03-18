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До кінця тижня планується евакуювати 90% українців, які перебувають за кордоном, - Криклій

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 18:11
До кінця тижня планується евакуювати 90% українців, які перебувають за кордоном, - Криклій
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Вже понад 30 тисяч громадян повернулися в Україну

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що до кінця поточного тижня планується евакуювати 90% українців, які знаходяться за кордоном і виявили бажання повернутися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Telegram.

За його словами, вже понад 30 тисяч українців повернулися на територію країни.

"Ми повернули додому вже понад 30 000 українців. До кінця тижня плануємо забрати 90% наших громадян, які зараз знаходяться за кордоном і виявили бажання повернутися", - написав міністр.

Він також нагадав, що всі громадяни України, які перебувають за кордоном, необхідно зареєструватись на порталі "Друг".

"А ми продовжуємо щодня повертати тисячі українців додому", - додав Криклій.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Україна планує провести евакуацію понад 35 тисяч громадян України, які знаходяться за кордоном через пандемію коронавірусу. Він додав, що евакуація українців планується 175 рейсами.

Крім того, авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж квитків на додаткові рейси для евакуації українських громадян з Чехії. В українському посольстві в Чехії заявили, що додаткові рейси відбудуться 22 і 24 березня.

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