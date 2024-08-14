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"Очі" російської ППО. Контррозвідники СБУ знищили ворожу РЛС "Каста"

Середа 14 серпня 2024 16:50
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"Очі" російської ППО. Контррозвідники СБУ знищили ворожу РЛС "Каста" Фото: РЛС "Каста" (скриншот)
Автор: Сергій Пишкін

Військові контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) у співпраці зі Збройними силами України (ЗСУ) знищили у Запорізькій області ворожу радіолокаційну станцію (РЛС) дальнього виявлення 39Н6 "Каста-2Е2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Вартість вищезгаданої РЛС стартує від 60 мільйонів доларів.

"Фактично ця радіолокаційна станція була "очима" російської ППО, яка контролювала наш повітряний простір. Ворог ховав її в тилу, ретельно маскував і часто передислоковував", - додає СБУ.

Вистежити РЛС вдалось завдяки контррозвідникам із 13 Головного управління СБУ, які "полюють" за таким рідкісними цілями.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни підрозділи СБУ загалом уразили:

  • 166 засобів російської протиповітряної оборони;
  • 447 засобів радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної та радіотехнічної розвідки.

39Н6 "Каста-2Е2"

39Н6 "Каста-2Е2" - це російська мобільна РЛС, що розроблена для системи протиповітряної оборони. Вона є частиною сучасної системи раннього попередження і контролю повітряного простору і призначена для виявлення, відстеження і ідентифікації повітряних цілей, таких як літаки, ракети та інші повітряні об'єкти. Серед її особливостей:

  • РЛС може виявляти цілі на відстані до 300 км в залежності від типу цілі та умов роботи.
  • активна фазована антена (AFAR), що дозволяє забезпечити високу точність виявлення і відстеження.
  • станція встановлена на шасі, яке дозволяє їй переміщатися по різним територіям;
  • РЛС інтегрується з іншими компонентами ППО для координації виявлення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що бійці СБУ лише за липень знищили 50 одиниць техніки російських окупантів та показали відео операцій.

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