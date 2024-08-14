"Глаза" российской ПВО. Контрразведчики СБУ уничтожили вражескую РЛС "Каста"

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины (ВСУ) уничтожили в Запорожской области вражескую радиолокационную станцию (РЛС) дальнего обнаружения 39Н6 "Каста-2Е2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Стоимость вышеупомянутой РЛС стартует от 60 миллионов долларов.

"Фактически эта радиолокационная станция была "глазами" российской ПВО, которая контролировала наше воздушное пространство. Враг прятал ее в тылу, тщательно маскировал и часто передислоцировал", - добавляет СБУ.

Выследить РЛС удалось благодаря контрразведчикам из 13 Главного управления СБУ, которые "охотятся" за такими редкими целями.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны подразделения СБУ в целом поразили:

166 средств российской противовоздушной обороны;

447 средств радиоэлектронной борьбы, а также радиоэлектронной и радиотехнической разведки.

39Н6 "Каста-2Е2"

39Н6 "Каста-2Е2" - это российская мобильная РЛС, разработанная для системы противовоздушной обороны. Она является частью современной системы раннего предупреждения и контроля воздушного пространства и предназначена для обнаружения, отслеживания и идентификации воздушных целей, таких как самолеты, ракеты и другие воздушные объекты. Среди ее особенностей: