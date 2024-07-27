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Бійці СБУ за місяць знищили 50 одиниць ворожої техніки і не тільки (відео)

Україна , Субота 27 липня 2024 12:45
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Бійці СБУ за місяць знищили 50 одиниць ворожої техніки і не тільки (відео) Фото: СБУ знищила за місяць 50 одиниць техніки ворога (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Служби безпеки України за місяць знищили 50 одиниць техніки російських окупантів. Також захисники знищили склад та командний пункт ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

На відео зафіксована робота спецпризначенців Департаменту кібербезпеки СБУ. За допомогою FPV-дронів вони за місяць вразили та знищили близько 50 одиниць техніки. Серед знищеної ворожої техніки танки, системи ППО та РЕБ/РЕР, автомобілі та спецтехніка.

"Також було знищено склад із боєприпасами, командний пункт противника та низку фортифікаційних споруд", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

Росія протягом декількох місяців посилила атаки на фронті. Ворог зосереджує увагу на Донецькій області, зокрема на Покровському напрямку.

За минулу добу на фронті відбулося 122 бойових зіткнення, найбільше боїв відбувається у районі Авдіївки.

Крім того, окупанти намагаються захопити місто Часів Яр. Це допоможе ворогу відкрити шлях у напрямку Краматорська. Також росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на Харківському напрямку.

Детальніше про те, чому Росія не зможе воювати роками - у матеріалі РБК-Україна.

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