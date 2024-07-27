Бійці СБУ за місяць знищили 50 одиниць ворожої техніки і не тільки (відео)

Бійці Служби безпеки України за місяць знищили 50 одиниць техніки російських окупантів. Також захисники знищили склад та командний пункт ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

На відео зафіксована робота спецпризначенців Департаменту кібербезпеки СБУ. За допомогою FPV-дронів вони за місяць вразили та знищили близько 50 одиниць техніки. Серед знищеної ворожої техніки танки, системи ППО та РЕБ/РЕР, автомобілі та спецтехніка. "Також було знищено склад із боєприпасами, командний пункт противника та низку фортифікаційних споруд", - йдеться у повідомленні.