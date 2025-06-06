Контроль на вокзалах посилено: "Укрзалізниця" звернулась до пасажирів

"З різних ворожих ресурсів доносяться хижацькі погрози пропагандистів – зупинити залізницю як головну артерію країни, вдарити по нашій інфраструктурі. Нібито у відповідь. Правда ж в тому, що це не погрози й ніяка не відповідь, а наша щоденна реальність понад 3 роки", - наголосив глава УЗ.

За його словами, загалом залізничну інфраструктуру України атакували понад 3700 разів. З них злочинів, кваліфікованих:

як диверсія або терористичний акт - біля 300,

як порушення законів та звичаїв війни - понад 400.

"Зараз ворог активізувався особливо підступно: ми один за одним знаходимо на наших коліях спеціальні пристрої, сконструйовані так, щоб потяги зійшли з рейок", - зазначив Перцовський.

Що зміниться в "Укрзалізниці"

Глава УЗ повідомив, що разом з усіма причетними службами, буде вжито відповідних заходів, щоб ці ризики мінімізувати. Мова зокрема про:

інструктажі всім залізничникам на лінії,

обмеження швидкостей,

преміювання співробітників за пильність,

багато додаткових технічних й організаційних заходів, "про які не варто кричати".

До чого закликали пасажирів

"Передовсім, бути максимально пильними. До всього, що відбувається навколо - на вокзалах, навколо колій, коли дивитесь у вікно! Будь-які підозрілі дії, особи, предмети - повідомляйте працівникам залізниці поруч чи правоохоронцям відразу", - наголосив Перцовський.

Крім того, глава УЗ закликав пасажирів прибувати на вокзали заздалегідь, хоча б за 20-30 хвилин до відправки потяга.

"Ми будемо посилювати контрольні заходи на вокзалах. Як би ми не хотіли відчиняти двері наших вокзалів поширше, наразі - ключове це безпека кожного та кожної, хто нам довіряє своє пересування", - зазначив він.

Перцовський також закликав планувати подорожі так, щоб бути готовими на певні сповільнення та затримки, а також не планувати свої стикування хвилина у хвилину.