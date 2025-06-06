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Контроль на вокзалах усилен: "Укрзализныця" обратилась к пассажирам

Фото: Укрзализныця усиливает контроль на вокзалах (facebook.com Ministry for restoration)
Автор: Карина Левицкая

Контроль на вокзалах в Украине будет усилен из-за угрозы со стороны врага. Пассажиров просят прибывать заранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского.

"С разных вражеских ресурсов доносятся хищнические угрозы пропагандистов - остановить железную дорогу как главную артерию страны, ударить по нашей инфраструктуре. Якобы в ответ на это. Правда же в том, что это не угрозы и никакой не ответ, а наша ежедневная реальность более 3 лет", - подчеркнул глава УЗ.

По его словам, в целом железнодорожную инфраструктуру Украины атаковали более 3700 раз. Из них преступлений, квалифицированных:

  • как диверсия или террористический акт - около 300,
  • как нарушение законов и обычаев войны - более 400.

"Сейчас враг активизировался особенно коварно: мы один за другим находим на наших путях специальные устройства, сконструированные так, чтобы поезда сошли с рельсов", - отметил Перцовский.

Что изменится в "Укрзализныце"

Глава УЗ сообщил, что вместе со всеми причастными службами, будут приняты соответствующие меры, чтобы эти риски минимизировать. Речь в частности о:

  • инструктажах всем железнодорожникам на линии,
  • о ограничениях скорости,
  • премировании сотрудников за бдительность,
  • многих дополнительных технических и организационных мероприятий, "о которых не стоит кричать".

К чему призывали пассажиров

"Прежде всего, быть максимально бдительными. Ко всему, что происходит вокруг - на вокзалах, вокруг путей, когда смотрите в окно! Любые подозрительные действия, лица, предметы - сообщайте работникам железной дороги рядом или правоохранителям сразу", - подчеркнул Перцовский.

Кроме того, глава УЗ призвал пассажиров прибывать на вокзалы заранее, хотя бы за 20-30 минут до отправки поезда.

"Мы будем усиливать контрольные мероприятия на вокзалах. Как бы мы не хотели открывать двери наших вокзалов пошире, сейчас - ключевое это безопасность каждого и каждой, кто нам доверяет свое передвижение", - отметил он.

Перцовский также призвал планировать путешествия так, чтобы быть готовыми на определенные замедления и задержки, а также не планировать свои стыковки минута в минуту.

Обстрел Киева и области 6 июня

Напомним, что в ночь на 6 июня россияне массированно атаковали Украину дронами и ракетами.

В частности, оккупанты ударили по Киеву, в нескольких районах упали обломки.

В столице были повреждены многоэтажки, АЗС, объекты инфраструктуры и пути метро. Также на левом берегу столицы были перебои со светом. В результате атаки есть погибшие и десятки пострадавших.

Кроме того, в Киевской области в результате обстрела были повреждены железнодорожные пути. Это привело к задержке некоторых поездов.

Заметим, что по состоянию на 20:00 завершили восстановление железнодорожной инфраструктуры, которая была повреждена во время ночной атаки.

Подробнее о последствиях массированной атаки РФ на Украину - в материале РБК-Украина.

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