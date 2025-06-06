Контроль на вокзалах усилен: "Укрзализныця" обратилась к пассажирам

Контроль на вокзалах в Украине будет усилен из-за угрозы со стороны врага. Пассажиров просят прибывать заранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского.
"С разных вражеских ресурсов доносятся хищнические угрозы пропагандистов - остановить железную дорогу как главную артерию страны, ударить по нашей инфраструктуре. Якобы в ответ на это. Правда же в том, что это не угрозы и никакой не ответ, а наша ежедневная реальность более 3 лет", - подчеркнул глава УЗ.
По его словам, в целом железнодорожную инфраструктуру Украины атаковали более 3700 раз. Из них преступлений, квалифицированных:
"Сейчас враг активизировался особенно коварно: мы один за другим находим на наших путях специальные устройства, сконструированные так, чтобы поезда сошли с рельсов", - отметил Перцовский.
Глава УЗ сообщил, что вместе со всеми причастными службами, будут приняты соответствующие меры, чтобы эти риски минимизировать. Речь в частности о:
"Прежде всего, быть максимально бдительными. Ко всему, что происходит вокруг - на вокзалах, вокруг путей, когда смотрите в окно! Любые подозрительные действия, лица, предметы - сообщайте работникам железной дороги рядом или правоохранителям сразу", - подчеркнул Перцовский.
Кроме того, глава УЗ призвал пассажиров прибывать на вокзалы заранее, хотя бы за 20-30 минут до отправки поезда.
"Мы будем усиливать контрольные мероприятия на вокзалах. Как бы мы не хотели открывать двери наших вокзалов пошире, сейчас - ключевое это безопасность каждого и каждой, кто нам доверяет свое передвижение", - отметил он.
Перцовский также призвал планировать путешествия так, чтобы быть готовыми на определенные замедления и задержки, а также не планировать свои стыковки минута в минуту.
Напомним, что в ночь на 6 июня россияне массированно атаковали Украину дронами и ракетами.
В частности, оккупанты ударили по Киеву, в нескольких районах упали обломки.
В столице были повреждены многоэтажки, АЗС, объекты инфраструктуры и пути метро. Также на левом берегу столицы были перебои со светом. В результате атаки есть погибшие и десятки пострадавших.
Кроме того, в Киевской области в результате обстрела были повреждены железнодорожные пути. Это привело к задержке некоторых поездов.
Заметим, что по состоянию на 20:00 завершили восстановление железнодорожной инфраструктуры, которая была повреждена во время ночной атаки.
Подробнее о последствиях массированной атаки РФ на Украину - в материале РБК-Украина.
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