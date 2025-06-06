У Київській області завершили відновлення залізничної інфраструктури, яка була пошкоджена під час нічної\ атаки Росії 6 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Приміські поїзди також курсуватимуть за звичним маршрутом.

Як зазначили в УЗ, ділянку вже відкрито для руху поїздів, тож вони повертаються до звичного маршруту курсування та вже прибуватимуть без запізнень.

Фото: у Київській області відремонтували залізницю після нічної атаки РФ (t.me/UkrzalInfo)

"Завершено відновлення залізничної інфраструктури на Київщині, яку сьогодні вночі пошкодив ворог! Колії, засоби звʼязку та контактну мережу відновлено з випередженням прогнозованих термінів", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Києва та області 6 червня

Нагадаємо, цієї ночі, 6 червня, росіяни масовано атакували Україну дронами та ракетами. Зокрема, окупанти вдарили по Києву, у кількох районах впали уламки. У столиці пошкоджені багатоповерхівки, АЗС, об'єкти інфраструктури та колії метро. Також на лівому березі столиці були перебої зі світлом. Внаслідок атаки є загиблі та десятки постраждалих.

Окрім того, у Київській області внаслідок обстрілу були пошкоджені залізничні колії. Це призвело до затримки деяких потягів.

Детальніше про наслідки масованої атаки РФ на Україну - у матеріалі РБК-Україна.

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