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ЕС одобрил продление экономических санкций против России

Новости » Политика     19.06.2020 - 16:03
ЕС одобрил продление экономических санкций против России
Фото: санкции против России (коллаж РБК-Украина)

Санкции продлили после обсуждения минских соглашений

Лидеры стран-участниц Евросоюза одобрили продление экономических санкций против России. Решение было принято после обсуждения состояния выполнения минских соглашений.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, на сегодняшнем саммите ЕС в формате видеоконференции лидеры договорились о продлении экономических санкций против России еще на 6 месяцев.

"Решение будет оформлено в ближайшие недели", - отметил журналист.

Отметим, срок действия этих санкций истекал 31 июля. На решение о продлении уже отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить на 6 месяцев секторальные санкции против России. Начиная с 2014 года, санкционная политика ЕС помогает сдерживать российскую агрессию. Санкции посылают четкий сигнал: Россия должна выполнить минские договоренности в полном объеме", - отметил он.

Напомним, накануне совет Европейского союза еще на год продлил санкции против Российской Федерации за захват украинского Крыма; данный пакет предусматривает запрет на импорт из Крыма и Севастополя товаров, инвестиции, туристические услуги, выдачу виз и поставку технологий.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Российская Федерацияминские соглашенияСанкции
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