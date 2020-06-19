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Контроль за карантином в Украине с понедельника усилят

Новости » Коронавирус     19.06.2020 - 17:49
Контроль за карантином в Украине с понедельника усилят
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Полиция с понедельника начнет более жестко реагировать на нарушения

Украина должна перейти к более жестким мерам по контролю за соблюдением карантина. Уже с понедельника Национальная полиция и Госпродпотребслужба начнут более жестко реагировать на нарушения.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает РБК-Украина.

По словам Степанова, нужно вернуться к наложению штрафов за нарушения карантина, чтобы не допустить итальянского или испанского сценариев.

"У нас есть Госпродпотребслужба и Нацполиция, у нас урегулировано наложение штрафов за нарушение карантина. Мы считаем, что с понедельника эти два органа должны более жестко реагировать. Мы не можем допустить такого сценария, который мы наблюдали в Италии или Испании", - заявил он.

Как рассказал главный санврач Виктор Ляшко, каждый шестой объект нарушает противоэпидемические нормы. Нарушение также обнаруживают в транспорте.

Ляшко напомнил, что для ресторанов, офисных помещений, салонов красоты, спортзалов, бассейнов, рынков, ТРЦ есть специально разработанные требования.

В частности, работники учреждений должны проходить термометрию, а посетителей допускать с учетом нормы "один на 10 кв. метров". Кроме того, в транспорт не должны допускать пассажиров без масок и больше, чем предусмотрено сидячих мест.

Напомним, в правительстве заявили о приближении Украины к новой волне коронавируса из-за несоблюдения карантина.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили более 900 новых больных коронавирусом, что является наибольшим показателем с начала пандемии.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныкарантинконтроль
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