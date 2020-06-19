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Абрамовского назначили министром экологии

Новости » Политика     19.06.2020 - 11:54
Абрамовского назначили министром экологии
Фото: Роман Абрамовский (facebook.com sluganarodu official)

Рада одобрила соответствующее постановление 264 голосами

Верховная рада назначила Романа Абрамовского министром экологии Украины. Ранее он занимал должность замминистра энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За его назначение проголосовали 264 парламентария. В частности, фракция "Слуга народа" отдала 227 голосов, по одному голосу - "Оппозиционная платформа "За жизнь" и "Батькивщина", "За майбутнє" - 9 голосов, внефракционные - 9 и 17 - "Довира".

Абрамовского назначили министром экологии

Сразу после назначения Абрамовский принес присягу члена Кабинета министров.

Кандидатуру Абрамовского в качестве главы новосозданного Минэкологии предложила фракция "Слуги народа". Его назначение поддержали также мажоритарщики и профильный комитет.

Ранее в правительстве решили разделить Минэнергетики и защиты окружающей среды на два ведомства из-за неэффективности работы в рамках одного министерства и конфликта интересов. Создание Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов должно занять около месяца.

До начала работы в правительстве Абрамовский занимал должности генерального директора ЧАО "Укрстальконструкция" и первого заместителя главы правления ПАО ЕМЗ "Металлист".

Согласно опубликованной декларации, Абрамовский владеет квартирой в Киеве за 2,6 млн гривен, имеет несколько элитных часов, машину Mercedes Benz S500 2015 года выпуска, а также хранит на счетах в банках почти 800 тыс. евро и более 200 тыс. долларов.

Напомним, в 2015 году Роман Абрамовский был назначен заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, на этой должности он проработал около двух месяцев.

С 2019 года Абрамовский работал в должности замминистра энергетики и защиты окружающей среды.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины МинэкологииВерховная Радаминистр
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