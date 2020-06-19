Вакарчук вышел из фракции "Голос"

Фото: Святослав Вакарчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам нардепа, таким образом он сделал шаг для сложения депутатских полномочий

Депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук вышел из парламентской фракции "Голос". Соответствующее объявление сделал спикер ВР Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Вакарчук в своем Facebook объяснил причины выхода из фракции.

"Единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, согласно Конституции, что автоматически приведет к потере мной депутатского мандата", - написал депутат.

Он добавил, что вместо него в парламент зайдет следующий по списку кандидат - Алина Свидерская.

При этом Вакарчук остается членом партии "Голос".

Напомним, вчера Рада отказалась прекратить полномочия Вакарчука: это предложение поддержали лишь 175 парламентариев при 226 необходимых.

Как писало РБК-Украина ранее, на его место в ВР может пройти Алина Свидерская, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.

Так, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук во второй раз за политическую карьеру объявил о сложении мандата народного депутата.

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Автор: Юлия Струк