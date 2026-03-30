Контроль Ірану над Ормузькою протокою за час війни посилився як ніколи, - Bloomberg

У березні через Ормузьку протоку в середньому проходило всього шість суден на добу. Для порівняння - до початку війни їхня кількість становить близько 135 на добу.

При цьому 80% з числа нафтових танкерів, які виходили з протоки за останній місяць, належали або Ірану, або країнам, з якими в нього дружні стосунки.

Агентство зазначає, що здатність Тегерана зберігати контроль над Ормузькою протокою зростає. Зокрема, майже всі судна, які зараз її проходять, роблять це за маршрутами, які затверджує Іран.

Плата за прохід через протоку

Тегеран готує закон, згідно з яким судна, що захочуть пройти через протоку, повинні будуть платити і надавати детальну інформацію. Судновласники вже повідомляли про цю систему, а таким чином її буде формалізовано.

Bloomberg пише, що перекриття Ормузької протоки, здійснюване погрозами і нападами, виявилося "винятково ефективною асиметричною зброєю" у війні Ірану проти "двох найпотужніших військових держав світу".

Таким чином, Тегеран здатен впливати на світові енергетичні ринки і завдавати країнам значним фінансових збитків. США досі не вдалося цьому протистояти, попри обговорювані варіанти, від страхової підтримки до військово-морського супроводу.

Ситуація навколо Ормузької протоки

Нагадаємо, що Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою: у 2025 році через неї щодня проходило близько 13 млн барелів, або приблизно 31% морських поставок.

На тлі фактичного блокування протоки світові ціни на нафту різко зросли, що вже призвело до подорожчання пального.