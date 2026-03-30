Контроль Ирана над Ормузским проливом за время войны усилился как никогда, - Bloomberg

В марте через Ормузский пролив в среднем проходило всего шесть судов в сутки. Для сравнения - до начала войны их количество составляло около 135 в сутки.

При этом 80% из числа нефтяных танкеров, которые выходили из пролива за последний месяц, принадлежали либо Ирану, либо странам, с которыми у него дружеские отношения.

Агентство отмечает, что способность Тегерана сохранять контроль над Ормузским проливом растет. В частности, почти все суда, которые сейчас его проходят, делают это по маршрутам, которые утверждает Иран.

Плата за проход через пролив

Тегеран готовит закон, согласно которому суда, которые захотят пройти через пролив, должны будут платить и предоставлять подробную информацию. Судовладельцы уже сообщали об этой системе, а таким образом она будет формализована.

Bloomberg пишет, что перекрытие Ормузского пролива, осуществляемое угрозами и нападениями, оказалось "исключительно эффективным асимметричным оружием" в войне Ирана против "двух самых мощных военных держав мира".

Таким образом, Тегеран способен влиять на мировые энергетические рынки и наносить странам значительный финансовый ущерб. США до сих пор не удалось этому противостоять, несмотря на обсуждаемые варианты, от страховой поддержки до военно-морского сопровождения.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Напомним, что Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью: в 2025 году через него ежедневно проходило около 13 млн баррелей, или примерно 31% морских поставок.

На фоне фактического блокирования пролива мировые цены на нефть резко выросли, что уже привело к подорожанию топлива.