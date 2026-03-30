Контроль Ирана над Ормузским проливом за время войны усилился как никогда, - Bloomberg

За месяц конфликта на Ближнем Востоке именно Иран одержал самую значительную стратегическую победу, усилив контроль над движением судов через Ормузский пролив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В марте через Ормузский пролив в среднем проходило всего шесть судов в сутки. Для сравнения - до начала войны их количество составляло около 135 в сутки.
При этом 80% из числа нефтяных танкеров, которые выходили из пролива за последний месяц, принадлежали либо Ирану, либо странам, с которыми у него дружеские отношения.
Агентство отмечает, что способность Тегерана сохранять контроль над Ормузским проливом растет. В частности, почти все суда, которые сейчас его проходят, делают это по маршрутам, которые утверждает Иран.
Тегеран готовит закон, согласно которому суда, которые захотят пройти через пролив, должны будут платить и предоставлять подробную информацию. Судовладельцы уже сообщали об этой системе, а таким образом она будет формализована.
Bloomberg пишет, что перекрытие Ормузского пролива, осуществляемое угрозами и нападениями, оказалось "исключительно эффективным асимметричным оружием" в войне Ирана против "двух самых мощных военных держав мира".
Таким образом, Тегеран способен влиять на мировые энергетические рынки и наносить странам значительный финансовый ущерб. США до сих пор не удалось этому противостоять, несмотря на обсуждаемые варианты, от страховой поддержки до военно-морского сопровождения.
Напомним, что Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью: в 2025 году через него ежедневно проходило около 13 млн баррелей, или примерно 31% морских поставок.
На фоне фактического блокирования пролива мировые цены на нефть резко выросли, что уже привело к подорожанию топлива.
Эскалация на Ближнем Востоке вызвала серьезную обеспокоенность мировых лидеров, которые осудили атаки Тегерана на гражданские объекты и призвали немедленно прекратить минирование акватории и ракетные удары.
Сначала о готовности к жестким действиям заявили лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Японии, впоследствии к ним присоединилась Канада.
