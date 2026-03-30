ua en ru
Пн, 30 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США вже встановлюють контроль над Ормузькою протокою, - Трамп

03:48 30.03.2026 Пн
2 хв
Трамп вважає, що Іран має намір укласти угоду
aimg Едуард Ткач
США вже встановлюють контроль над Ормузькою протокою, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп стверджує, що Іран мало не "благає" укласти угоду. Водночас, за його словами, Вашингтон уже встановлює контроль над Ормузькою протокою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для C14 News Israel.

Ведуча Ліббі Алон розповіла, що у неї з президентом відбулася телефонна розмова. Під час бесіди вона запитала, чи справді Іран хоче укласти угоду, чи Тегеран тягне, на що було отримано таку відповідь:

"Він відповів, що вважає, що вони дійсно хочуть домовитися. Вони, по суті, благають про це. Він сказав, що будь-хто, хто був би розгромлений, захотів би цього", - розповіла ведуча про відповідь Трампа.

Далі вона запитала, чи можуть США взяти під контроль Ормузьку протоку, на що той сказав: "Так, звичайно. Це вже відбувається".

Крім цього американський лідер повідомив, що перебуває в "дуже тісній" координації з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

На запитання, чи є у нього якесь послання для народу Ізраїлю, Трамп сказав такі слова:

"Я люблю Ізраїль, люблю народ Ізраїлю і дуже пишаюся і радий їхній підтримці. Опитування, проведене сьогодні вранці, показує, що у мене 99% підтримки. Ніхто ніколи не відчував нічого подібного, тому я дуже пишаюся", - резюмував президент США.

Ормузька протока

Нагадаємо, що після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану, Тегеран фактично заблокував прохід суден через Ормузьку протоку, через яку проходить 20% світового запасу нафти.

На цьому тлі кілька днів тому глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон планує запустити програму страхування суден у цій протоці. Йдеться про військовий супровід танкерів із нафтою.

У ЗМІ тим часом була інформація, щопарламент Ірану практично розробив законопроєкт щодо стягнення плати за забезпечення безпеки суден, які проходять через протоку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Дональд Трамп
