Контрнаступ планується за кількома напрямками: Резніков назвав термін

Україна готується до весняного контрнаступу, який має розпочатись протягом квітня-травня. Терміни наступальних дій також пов'язані з погодними умовами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю ERR.
У Резнікова запитали, коли можна буде побачити передані від союзників танки
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Нагадаємо, у Пентагоні вважають, що Україна має "дуже хороші шанси" на успішний контрнаступ навесні.
До того ж, РБК-Україна розповідало, що думають експерти про передумови та терміни контрнаступу.
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