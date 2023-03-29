Контрнаступ планується за кількома напрямками: Резніков назвав термін

У Резнікова запитали, коли можна буде побачити передані від союзників танки

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Нагадаємо, у Пентагоні вважають, що Україна має "дуже хороші шанси" на успішний контрнаступ навесні.

До того ж, РБК-Україна розповідало, що думають експерти про передумови та терміни контрнаступу.

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