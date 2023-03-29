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Контрнаступление планируется по нескольким направлениям: Резников назвал сроки

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина готовится к весеннему контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая. Сроки наступательных действий связаны с погодными условиями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в интервью ERR.

У Резникова спросили, когда можно будет увидеть переданные от союзников танки

Напомним, в Пентагоне считают, что у Украины "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной.

К тому же РБК-Украина рассказывало, что думают эксперты о предпосылках и сроках контрнаступления.

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