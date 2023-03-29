Контрнаступление планируется по нескольким направлениям: Резников назвал сроки

Украина готовится к весеннему контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая. Сроки наступательных действий связаны с погодными условиями.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в интервью ERR.
У Резникова спросили, когда можно будет увидеть переданные от союзников танки
Напомним, в Пентагоне считают, что у Украины "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной.
К тому же РБК-Украина рассказывало, что думают эксперты о предпосылках и сроках контрнаступления.
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