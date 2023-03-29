Контрнаступление планируется по нескольким направлениям: Резников назвал сроки

У Резникова спросили, когда можно будет увидеть переданные от союзников танки

Напомним, в Пентагоне считают, что у Украины "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной.

К тому же РБК-Украина рассказывало, что думают эксперты о предпосылках и сроках контрнаступления.

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