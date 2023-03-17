Контрнаступ ЗСУ. Що думають експерти про передумови та терміни

Вже навесні цього року українська армія може перейти до контрнаступу для звільнення територій від російських окупантів. Атака може початися одночасно на трьох напрямках.

Чи є передумови для контрнаступу

Як розповів в коментарі РБК-Україна військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, наразі вже відчуваються передумови для контрнаступу ЗСУ в найближчому майбутньому.

За словами експерта, зараз можна побачити формування умов, які можуть сприяти контрнаступальним діям:

знищення ППО, щоб збільшити можливість застосування авіації;

знищення тилових резервів окупантів, що зменшує можливість забезпечення передових підрозділів;

знищення командних пунктів та пунктів управління, що зменшує ефективність управління передовими підрозділами.

"Це все може бути передумовами формування умов до контрнаступальних дій", - пояснив він.

Полковник Роман Світан також бачить підготовку до контрнаступу з боку українських військових. В коментарі РБК-Україна він пояснив, що про підготовку свідчить кількість сил та засобів, готових до перекидання на лінію фронту.

"Та кількість техніки, яка є, їде та готується, може свідчити про те, що не раніше, чим через місяць, але не пізніше, чим через два місяці, почнуться наступальні дії. Але це почнеться точно після Великодня", - зазначив Світан.

Що сприятиме контрнаступу ЗСУ

Як пояснили експерти, контрнаступу української армії буде сприяти, як кількість підготовлених до виконання поставлених завдань сил та засобів, так і погода. Обидва співрозмовники РБК-Україна наголосили на тому, що погода є важливим фактором для військових дій.

"Ніхто ж по сльоті наступати не буде", - коротко пояснив полковник Світан.

Водночас, на думку Коваленка, початок контрнаступу буде залежати від прибуття достатньої кількості західної бронетехніки, зокрема, танків Leopard 2 та Challenger 2. За його словами, Україні для контрнаступу потрібні три танкові батальйони. Наразі ж є можливість сформувати один, оскільки решта обіцяних танків все ще надходять.

Коли та де може початися контрнаступ

Обидва експерти сходяться на тому, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться вже навесні цього року. Як вважає Коваленко, це може бути квітень або початок травня, але це буде залежати від того, коли будуть сформовані танкові батальйони.

На думку Світана, початок українського контрнаступу можливий між Великоднем (16 квітня) та 9-м травня. Можливо, трохи пізніше. Полковник вважає, що буде відразу три напрямки наступу - один основний та два другорядних.

"Ті, що пишуть зараз ЗМІ, - це другорядні. Їх задача - розтягнути по лінії фронту війська противника. Чим далі по кінцях фронту будуть розтягнуті війська противника, тим краще. А основний удар буде посередині", - пояснив він.

За словами Світана, українські військові можуть зав'язати бої з боку Херсона в напрямку Криму та з боку Сватового та Кремінної в напрямку Луганська. А основний наступ може початися з боку Гуляйполя на Бердянськ, або з Оріхового на Мелітополь, або з Вугледару на Маріуполь.

"Вже від ходу бойових дій буде визначено основний напрямок. Це буде залежати від того, як підуть наступальні дії на одному з трьох напрямків. Але всі три напрямки будуть включені одночасно", - резюмував полковник.