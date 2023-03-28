Україна має "дуже хороші шанси" на успішний контрнаступ навесні, - глава Пентагону
Україна користуючись значним виснаженням російської армії та постачанням західної зброї має "дуже хороші шанси" здійснити успішний контрнаступ навесні цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил.
За словами Остіна, Україна наразі має "значну перевагу" в порівнянні з російськими силами, хоча лінія фронту й змінювалась то в один, то в інший бік протягом останнього часу, а наразі відбуваються "досить серйозні бої в районі Бахмута".
"Українці завдали росіянам значних втрат, і ті виснажили свої запаси бронетехніки так, як ніхто ніколи не міг собі уявити. І тепер ми бачимо, як Росія розконсервовує танки Т-54 і Т-55 через рівень втрат, яких завдали українці", - зазначив глава Пентагону.
Він наголосив, що з огляду на це ресурси Росії вичерпуються, вона все частіше постає перед нестачею артилерійських боєприпасів та інших речей і змушена звертатись по допомогу до Ірану та Північної Кореї.
"Тому я думаю, що ми побачимо активізацію бойових дій навесні, оскільки умови для маневрування покращаться, а також на основі того, що ми вже зробили й продовжуємо робити. Я думаю, що Україна матиме дуже хороші шанси на успіх", - додав Остін.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що США зосереджені на допомозі Україні з підготовкою до весняного контрнаступу, який може початись уже в травні. За даними американських чиновників можливі два сценарії контрнаступу ЗСУ.
Також раніше ми писали, що думають експерти про передумови та терміни весняного контрнаступу.
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