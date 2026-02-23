ua en ru
Контратака ЗСУ і фейк росіян про Тернувате: що відбувається на південному фронті

Україна, Понеділок 23 лютого 2026 16:30
UA EN RU
Контратака ЗСУ і фейк росіян про Тернувате: що відбувається на південному фронті Ілюстративне фото: українські захисники продовжують активну оборону на півдні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українським захисникам під час контратаки вдалося відбити в росіян 400 квадратних кілометрів території. Тим часом ворог зробив новий вкид про "захоплення" селища Тернувате.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Читайте також: "Тернувате - наше": Сили оборони зачистили селище на Запоріжжі

Контратака ЗСУ та звільнення територій

Волошин зазначив, що контрнаступальна операція українських захисників триває. Штурмові дії зосереджені на адміністративному кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей.

Він нагадав слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про те, що українським воїнам уже вдалося звільнити близько 400 квадратних кілометрів територій.

"Вісім населених пунктів було остаточно повернуто під контроль", - сказав він.

Фейк про Тернувате

За словами спікера Сил оборони півдня, російська пропаганда поширює вкид про нібито захоплення селища Тернувате (недалеко від Гуляйполя).

"Це неправда, тому що воно ніколи не перебувало під контролем росіян і залишається під контролем Сил оборони України. Воно розташоване глибоко в глибині нашої оборони, десь 10-15 кілометрів від так званої лінії фронту", - підкреслив Волошин.

За його словами, близько двох тижнів тому в село прорвалася інфільтраційна група ворога для зйомки пропагандистських відео, проте її було знищено. Сили оборони завершують зачистку, оскільки частина окупантів могла вижити.

Ворог спеціально поширює такі фейки перед річницею повномасштабного вторгнення в Україну.

Активізація ворожих ударів

Речник Сил оборони півдня додав, що після поліпшення погодних умов зафіксовано зростання кількості повітряних атак ворога:

  • 550 "Шахедів" за тиждень;
  • майже 1700 FPV-дронів і дронів-камікадзе за добу;
  • 366 дронів-розвідників за добу;
  • 131 безпілотник "Ланцет" і "Блискавка" за добу;
  • 71 керована авіабомба за добу;
  • 65 некерованих авіаційних ракет за добу;
  • 14 балістичних ракет "Іскандер" за тиждень;
  • 10 крилатих ракет повітряного базування за тиждень
  • 2 крилаті ракети Х-31П за тиждень.

Нагадаємо, лише 20 лютого президент України Володимир Зеленський розповів, що українські захисники звільнили від окупантів 300 квадратних кілометрів території.

