Контратака ВСУ и фейк россиян о Терноватом: что происходит на южном фронте

Украинским защитникам в ходе контратаки удалось отбить у россиян 400 квадратных километров территории. Тем временем враг сделал новый вброс о "захвате" поселка Терноватое.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Контратака ВСУ и освобождение территорий

Волошин отметил, что контрнаступательная операция украинских защитников продолжается. Штурмовые действия сосредоточены на административной границе Запорожской и Днепропетровской областей.

Он напомнил слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что украинским воинам уже удалось освободить около 400 квадратных километров территорий.

"Восемь населенных пунктов было окончательно возвращено под контроль", - сказал он.

Фейк о Терноватом

По словам спикера Сил обороны юга, российская пропаганда распространяет вбросы о якобы захвате поселка Терноватое (недалеко от Гуляйполя).

"Это неправда, потому что он никогда не находился под контролем россиян и остается под контролем Сил обороны Украины. Он находится глубоко в глубине нашей обороны, где-то 10-15 километров от так называемой линии фронта", - подчеркнул Волошин.

По его словам, около двух недель назад в деревню прорвалась инфильтрационная группа врага для съемки пропагандистских видео, однако она была уничтожена. Силы обороны завершают зачистку, поскольку часть оккупантов могла выжить.

Враг специально распространяет такие фейки перед годовщиной полномасштабного вторжения в Украину.

Активизация вражеских ударов

Спикер Сил обороны юга добавил, что после улучшения погодных условий зафиксирован рост количества воздушных атак врага: