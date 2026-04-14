UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Контрастна погода: від заморозків до +19 і дощі у деяких регіонах сьогодні

07:00 14.04.2026 Вт
2 хв
Весна готує черговий погодний сюрприз
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 14 квітня (Getty Images)

Сьогодні, 14 квітня, погода в Україні обіцяє бути контрастною - від нічних заморозків до +19 вдень. У деяких регіонах все ще пройдуть дощі, а також можливі сильні пориви вітру.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні по всій країні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів опадів не прогнозується, лише на сході країни вдень пройдуть дощі.

Вітер північно-західний, на заході - південно-східний, 7-12 м/с. У східних та Сумська область місцями пориви до 15-20 м/с.

Вночі на Правобережжі очікуються заморозки в повітрі 0-3 градуси, на решті території температура становитиме +1...+6 градусів. Водночас у східних областях на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-3 градуси.

Вдень повітря прогріється до +11...+16 градусів, на Закарпатті - до +19 градусів, а на сході та північному сході - +7...+12 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні прогнозують мінливу хмарність без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме 0-3 градуси морозу, вдень +11...+16 градусів. У столиці вночі очікується +2...+4 градуси, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-2 градуси, вдень близько +15 градусів.

Фото: карта погоди в Україні на 14 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше синоптики застерігали про нестійку та мінливу погоду у середині весни й радили уважно стежити за прогнозами.

Метеорологи також попереджали, що на більшій частині території України, окрім Закарпаття та східних областей, на поверхні ґрунту можливі заморозки до 0...-5 градусів (I рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, РБК-Україна публікувало детальний прогноз погоди до кінця тижня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
