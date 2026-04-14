Контрастная погода: от заморозков до +19 и дожди в некоторых регионах сегодня

07:00 14.04.2026 Вт
2 мин
Весна готовит очередной погодный сюрприз
Ирина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 14 апреля (Getty Images)

Сегодня, 14 апреля, погода в Украине обещает быть контрастной - от ночных заморозков до +19 днем. В некоторых регионах все еще пройдут дожди, а также возможны сильные порывы ветра.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня по всей стране ожидается переменная облачность. В большинстве регионов осадков не прогнозируется, лишь на востоке страны днем пройдут дожди.

Ветер северо-западный, на западе - юго-восточный, 7-12 м/с. В восточных и Сумская область местами порывы до 15-20 м/с.

Ночью на Правобережье ожидаются заморозки в воздухе 0-3 градуса, на остальной территории температура составит +1...+6 градусов. В то же время в восточных областях на поверхности почвы возможны заморозки 0-3 градуса.

Днем воздух прогреется до +11...+16 градусов, на Закарпатье - до +19 градусов, а на востоке и северо-востоке - +7...+12 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируют переменную облачность без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью составит 0-3 градуса мороза, днем +11...+16 градусов. В столице ночью ожидается +2...+4 градуса, на поверхности почвы возможны заморозки 0-2 градуса, днем около +15 градусов.

Фото: карта погоды в Украине на 14 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее синоптики предостерегали о неустойчивой и переменчивой погоде в середине весны и советовали внимательно следить за прогнозами.

Метеорологи также предупреждали, что на большей части территории Украины, кроме Закарпатья и восточных областей, на поверхности почвы возможны заморозки до 0...-5 градусов (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, РБК-Украина публиковало подробный прогноз погоды до конца недели.

