Контрастна погода: від заморозків до +19 і дощі у деяких регіонах сьогодні

Сьогодні, 14 квітня, погода в Україні обіцяє бути контрастною - від нічних заморозків до +19 вдень. У деяких регіонах все ще пройдуть дощі, а також можливі сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні по всій країні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів опадів не прогнозується, лише на сході країни вдень пройдуть дощі.

Вітер північно-західний, на заході - південно-східний, 7-12 м/с. У східних та Сумська область місцями пориви до 15-20 м/с.

Вночі на Правобережжі очікуються заморозки в повітрі 0-3 градуси, на решті території температура становитиме +1...+6 градусів. Водночас у східних областях на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-3 градуси.

Вдень повітря прогріється до +11...+16 градусів, на Закарпатті - до +19 градусів, а на сході та північному сході - +7...+12 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні прогнозують мінливу хмарність без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме 0-3 градуси морозу, вдень +11...+16 градусів. У столиці вночі очікується +2...+4 градуси, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-2 градуси, вдень близько +15 градусів.

Фото: карта погоди в Україні на 14 квітня (facebook.com/UkrHMC)