Контрактників в ЗСУ побільшає. Зеленський провів Ставку і дав доручення

Україна, П'ятниця 26 вересня 2025 22:00
Контрактників в ЗСУ побільшає. Зеленський провів Ставку і дав доручення Фото: Володимир Зеленський, президент України(president.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Український президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 вересня, провів Ставку верховного головнокомандувача. Було розглянуто питання збільшення контрактників в армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.

"Провів Ставку. Зокрема, щодо контрактів у нашій армії - я доручив збільшувати контрактну складову", - зазначив Зеленський.

Також президент зазначив, що заслухав доповіді Служби зовнішньої розвідки України та ГУР щодо виробництва зброї, промисловості та паливного комплексу країни-агресорки.

"Ми намітили нові завдання. Зараз такий час, що світ бачить: Росія перейшла у стан, коли війна даватиме все більше проблем самій же російській системі, російській економіці, російському суспільству", - додав глава держави.

Зеленський наголосив, що критичним питанням є продовження тиску на країну-агресорку за війну. Він підкреслив, що санкції, обмеження торгівлі з РФ та схем, які вона використовує для заробітку, спрацюють.

Контракт "18-24" розширять

Нагадаємо, контракт "18-24" планують розширити на інші вікові категорії. Перед цим мають завершитись відповідні експертизи на різних рівнях.

"На базі контракту "18-24" буде запропоновано контракт для інших вікових категорій. Цей контракт чітко дасть людям розуміння термінів служби, можливості змін, певних пільг і так далі", - заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Зазначимо, що у липні "Контракт 18-24" поширили і на операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.

Вони служитимуть два роки та отримуватимуть щомісяця до 120 тисяч гривень, а також доплати за бойові завдання. Загалом за рік їхні виплати сягатимуть близько 2 мільйонів гривень.

Умови контракту "18-24"

Міноборони України у 2025 році повідомило про запуск контракту для громадян віком від 18 до 24 років, які добровільно хочуть долучитися до війська. До настання 25-річного віку вони не можуть бути мобілізовані.

Контракт передбачає виплату 1 мільйона гривень. Після підписання одразу виплачується 200 тисяч, а решта коштів - двома виплатами під час несення служби.

Після закінчення контракту особу протягом року не зможуть мобілізувати, при цьому вона матиме змогу виїжджати за кордон.

Раніше РБК-Україна писало, про те, коли військові можуть завчасно розірвати контракт із ЗСУ та як це зробити.

Читайте також про види контрактів та умови служби в ЗСУ - на які строки та соціальні гарантії можуть претендувати українські військові.

Володимир Зеленський Збройні сили України Контрактна армія
