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Коли можна завчасно розірвати контракт із ЗСУ та як це зробити: пояснення юриста

Середа 02 квітня 2025 07:30
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Коли можна завчасно розірвати контракт із ЗСУ та як це зробити: пояснення юриста Для розірвання контракту зі ЗСУ потрібно мати підстави (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко
Експерт: Данило Гончаренко

Під розірванням контракту зі Збройними силами України треба розуміти процедуру звільнення зі служби для контрактників. При цьому підстави для цього можуть бути різними.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко.

Зміст

Підстави, що дають право на звільнення

"Під розірванням контракту з ЗСУ треба розуміти процедуру звільнення зі служби для контрактників. Відповідно, для розірвання контракту потрібно мати підставу для звільнення зі служби", - розповів експерт.

За його словами, для контрактників та мобілізованих в умовах воєнного стану "умови причини для звільнення мало чим відрізняються, а сімейні обставини - повністю збігаються".

Гончаренко пояснив, що військовослужбовці мають право звільнитися зі Збройних сил відповідно до статті 26 закону "Про військовий обов'язок і військову службу". При цьому основними підставами для цього є:

  • непридатність до військової служби або ж наявність групи інвалідності;
  • вагітність військовослужбовця-жінки;
  • коли обоє з подружжя служать та мають дитину до 18 років;
  • коли військовий утримує трьох і більше дітей до 18 років;
  • самостійне виховання дитини до вісімнадцяти років;
  • усиновлення дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування;
  • утримання дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • догляд за дружиною/чоловіком з інвалідністю I чи II групи, а також за певних умов - III групи;
  • догляд за батьками з інвалідністю I чи II групи (за відсутності інших родичів, здатних це робити);
  • догляд за недієздатною особою (за рішенням суду);
  • загибель або зникнення безвісти близьких родичів під час бойових дій.

"Для контрактників також актуальною є тема звільнення у зв'язку із закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу) у разі закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану", - додав юрист.

Якою є процедура розірвання контракту

Гончаренко повідомив, що кожна з підстав має свої тонкощі при звільненні.

"До того ж кожна з причин має свій пакет документів, які описані в наказі Міністерство оборони України №170, а саме в переліку документів, що подаються з Поданням до звільнення військовослужбовця з військової служби", - уточнив експерт.

За його словами, процедура розірвання контракту охоплює:

  • збір документів;
  • написання рапорту;
  • подачу рапорту;
  • подання командиру частини;
  • оголошення наказу на звільнення;
  • здачу майна;
  • заповнення обхідних листів;
  • отримання виплат по звільненню.

Юрист зауважив, що рапорт на звільнення повинен розглянутись вищим командуванням в термін 14 днів - з моменту подання документа. Водночас час подання рапорту встановлюється датою передачі його на погодження прямому командиру.

"Перелік дій може трошки відрізнятися. Наприклад, офіцерів звільняє не командир військової частини, а командир органу, якому підпорядковується ВЧ", - підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна оформити відстрочку від служби дистанційно.

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