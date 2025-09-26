Контрактников в ВСУ станет больше. Зеленский провел Ставку и дал поручение

Украинский президент Владимир Зеленский в пятницу, 26 сентября, провел Ставку верховного главнокомандующего. Был рассмотрен вопрос увеличения контрактников в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.

Зеленский отметил, что критическим вопросом является продолжение давления на страну-агрессора за войну . Он подчеркнул, что санкции, ограничения торговли с РФ и схем, которые она использует для заработка, сработают.

"Мы наметили новые задачи. Сейчас такое время, что мир видит: Россия перешла в состояние, когда война будет давать все больше проблем самой же российской системе, российской экономике, российскому обществу", - добавил глава государства.

Также президент отметил, что заслушал доклады Службы внешней разведки Украины и ГУР по производству оружия, промышленности и топливному комплексу страны-агрессора.

"Провел Ставку. В частности, по контрактам в нашей армии - я поручил увеличивать контрактную составляющую ", - отметил Зеленский.

Контракт "18-24" расширят

Напомним, контракт "18-24" планируют расширить на другие возрастные категории. Перед этим должны завершиться соответствующие экспертизы на разных уровнях.

"На базе контракта "18-24" будет предложен контракт для других возрастных категорий. Этот контракт четко даст людям понимание сроков службы, возможности изменений, определенных льгот и так далее", - заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Отметим, что в июле "Контракт 18-24" распространили и на операторов дронов, которые будут служить в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе.

Они будут служить два года и получать ежемесячно до 120 тысяч гривен, а также доплаты за боевые задачи. Всего за год их выплаты будут достигать около 2 миллионов гривен.

Условия контракта "18-24"

Минобороны Украины в 2025 году сообщило о запуске контракта для граждан в возрасте от 18 до 24 лет, которые добровольно хотят присоединиться к армии. До наступления 25-летнего возраста они не могут быть мобилизованы.

Контракт предусматривает выплату 1 миллиона гривен. После подписания сразу выплачивается 200 тысяч, а остальные средства - двумя выплатами во время несения службы.

После окончания контракта человека в течение года не смогут мобилизовать, при этом он будет иметь возможность выезжать за границу.

