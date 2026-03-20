Без контрактів в "одні руки": як зміниться закупівля дронів і боєприпасів для армії

17:42 20.03.2026 Пт
3 хв
Забезпечення війська не повинно залежати від одного виробника, тому правила вирішили вдосконалити
aimg Ірина Костенко
Якість забезпечення наших захисників планують підвищити (фото ілюстративне: Getty Images)

Міністерство оборони змінило порядок закупівель для потреб Збройних сил України. Відтепер Агенція оборонних закупівель ДОТ застосовуватиме для закупівлі БПЛА, НРК та боєприпасів механізм диверсифікації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Агенції оборонних закупівель (АОЗ).

Читайте також: Військовим дозволили оцінювати дрони: хто і як може залишити відгук

Головне:

  • Кінець монополії: замовлення на дрони та зброю вирішили розподіляти між кількома постачальниками.
  • Вигідні обмеження: найгірші цінові пропозиції не будуть навіть враховувати.
  • Захист від зривів: новий підхід мінімізує воєнні ризики чи недобросовісність виробників.
  • Реальні можливості: обсяг контракту залежатиме від здатності компанії вчасно його виконати.
  • Контроль: закупівлі спочатку затверджує колегіальний орган АОЗ, а потім погоджує Міноборони.

Навіщо потрібні запроваджені зміни

Українцям розповіли, що відтепер Агенція оборонних закупівель ДОТ буде застосовувати механізм диверсифікації для закупівлі:

  • безпілотних літальних апаратів (БПЛА);
  • наземних роботизованих комплексів (НРК);
  • боєприпасів.

Так АОЗ зменшить в закупівлях озброєння залежність від одного постачальника.

Уточнюється, що метою запроваджених змін є:

  • більш надійне постачання критичних засобів;
  • оптимальне співвідношення ціни та можливостей постачальників.

Очікується, що такий механізм мінімізуватиме "як наслідки об'єктивних форс мажорних обставин" (наприклад ураження виробничих ліній), так і "потенційні недобросовісні дії виробника".

"Диверсифікація контрактів дозволяє не залежати від одного виробника і знижує ризики зриву поставок. Ми очікували на це рішення - воно логічне в умовах війни", - зауважив директор агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

Що зміниться на практиці

На практиці це буде означати, що під час закупівель оборонної продукції АОЗ:

  • не обиратиме одного постачальника;
  • розподілятиме замовлення між кількома учасниками (якщо є дві і більше прийнятні пропозиції).

Наголошується, що розподіл обсягів буде відбуватись за спеціальною формулою.

При цьому:

  • якщо учасник пропонує ціну на 30% і більше від найнижчої - пропозиція не враховується;
  • якщо кілька учасників пропонують продукцію одного виробника - враховується пропозиція з найнижчою ціною;
  • у випадку використання давальницької сировини - її ціна включається в розрахунок;
  • обов'язково враховується реальна спроможність постачальників виконувати контракт;
  • якщо постачальник не може виконати свій обсяг - залишок перерозподіляється між іншими.

"Такий підхід також формує конкуренцію між виробниками, оскільки обсяг контракту розподіляється між кількома учасниками і залежить від їхньої здатності виконувати поставки", - додав Жумаділов.

Хто затверджуватиме розподіл

Зазначається, що рішення щодо розподілу затверджується спершу Колегіальним органом Агенції.

Після цього проекти державних контрактів подаються на погодження Міністерству оборони.

Такий підхід (разом з автомазованим формуванням потреб на основі реальних даних із фронту) повинен значно підвищити якість забезпечення війська.

"Продовжуємо посилювати обороноздатність, щоб військові могли сфокусуватися на головній місії", - підсумували в АОЗ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Україні вже змінюється система закупівель дронів для ЗСУ.

Крім того, ми пояснювали, як військові самі замовляють дрони та швидко їх отримують (чим корисна ІТ-система DOT-Chain Defence).

Читайте також про лідера бойової ефективності на фронті - як дрон "Вампір" змінює хід війни.

