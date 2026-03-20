Без контрактів в "одні руки": як зміниться закупівля дронів і боєприпасів для армії

Міністерство оборони змінило порядок закупівель для потреб Збройних сил України. Відтепер Агенція оборонних закупівель ДОТ застосовуватиме для закупівлі БПЛА, НРК та боєприпасів механізм диверсифікації.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Агенції оборонних закупівель (АОЗ).
Головне:
Українцям розповіли, що відтепер Агенція оборонних закупівель ДОТ буде застосовувати механізм диверсифікації для закупівлі:
Так АОЗ зменшить в закупівлях озброєння залежність від одного постачальника.
Уточнюється, що метою запроваджених змін є:
Очікується, що такий механізм мінімізуватиме "як наслідки об'єктивних форс мажорних обставин" (наприклад ураження виробничих ліній), так і "потенційні недобросовісні дії виробника".
"Диверсифікація контрактів дозволяє не залежати від одного виробника і знижує ризики зриву поставок. Ми очікували на це рішення - воно логічне в умовах війни", - зауважив директор агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.
На практиці це буде означати, що під час закупівель оборонної продукції АОЗ:
Наголошується, що розподіл обсягів буде відбуватись за спеціальною формулою.
При цьому:
"Такий підхід також формує конкуренцію між виробниками, оскільки обсяг контракту розподіляється між кількома учасниками і залежить від їхньої здатності виконувати поставки", - додав Жумаділов.
Зазначається, що рішення щодо розподілу затверджується спершу Колегіальним органом Агенції.
Після цього проекти державних контрактів подаються на погодження Міністерству оборони.
Такий підхід (разом з автомазованим формуванням потреб на основі реальних даних із фронту) повинен значно підвищити якість забезпечення війська.
"Продовжуємо посилювати обороноздатність, щоб військові могли сфокусуватися на головній місії", - підсумували в АОЗ.
