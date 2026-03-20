Без контрактов в "одни руки": как изменится закупка дронов и боеприпасов для армии

Министерство обороны изменило порядок закупок для нужд Вооруженных сил Украины. Отныне Агентство оборонных закупок ДОТ будет применять для закупки БПЛА, НРК и боеприпасов механизм диверсификации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Агентства оборонных закупок (АОЗ).
Главное:
Украинцам рассказали, что отныне Агентство оборонных закупок ДОТ будет применять механизм диверсификации для закупки:
Так АОЗ уменьшит в закупках вооружения зависимость от одного поставщика.
Уточняется, что целью введенных изменений является:
Ожидается, что такой механизм будет минимизировать "как последствия объективных форс-мажорных обстоятельств" (например поражения производственных линий), так и "потенциальные недобросовестные действия производителя".
"Диверсификация контрактов позволяет не зависеть от одного производителя и снижает риски срыва поставок. Мы ожидали этого решения - оно логично в условиях войны", - отметил директор агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов.
На практике это будет означать, что при закупках оборонной продукции АОЗ:
Подчеркивается, что распределение объемов будет происходить по специальной формуле.
При этом:
"Такой подход также формирует конкуренцию между производителями, поскольку объем контракта распределяется между несколькими участниками и зависит от их способности выполнять поставки", - добавил Жумадилов.
Отмечается, что решение о распределении утверждается сначала Коллегиальным органом Агентства.
После этого проекты государственных контрактов подаются на согласование Министерству обороны.
Такой подход (вместе с автоматизированным формированием потребностей на основе реальных данных с фронта) должен значительно повысить качество обеспечения войска.
"Продолжаем усиливать обороноспособность, чтобы военные могли сфокусироваться на главной миссии", - подытожили в АОЗ.
