Без контрактов в "одни руки": как изменится закупка дронов и боеприпасов для армии

Главное: Конец монополии : заказы на дроны и оружие решили распределять между несколькими поставщиками.

: заказы на дроны и оружие решили распределять между несколькими поставщиками. Выгодные ограничения : худшие ценовые предложения не будут даже учитывать.

: худшие ценовые предложения не будут даже учитывать. Защита от срывов : новый подход минимизирует военные риски или недобросовестность производителей.

: новый подход минимизирует военные риски или недобросовестность производителей. Реальные возможности : объем контракта будет зависеть от способности компании вовремя его выполнить.

: объем контракта будет зависеть от способности компании вовремя его выполнить. Контроль: закупки сначала утверждает коллегиальный орган АОЗ, а затем согласовывает Минобороны.

Зачем нужны введенные изменения

Украинцам рассказали, что отныне Агентство оборонных закупок ДОТ будет применять механизм диверсификации для закупки:

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);

наземных роботизированных комплексов (НРК);

боеприпасов.

Так АОЗ уменьшит в закупках вооружения зависимость от одного поставщика.

Уточняется, что целью введенных изменений является:

более надежное снабжение критическими средствами;

оптимальное соотношение цены и возможностей поставщиков.

Ожидается, что такой механизм будет минимизировать "как последствия объективных форс-мажорных обстоятельств" (например поражения производственных линий), так и "потенциальные недобросовестные действия производителя".

"Диверсификация контрактов позволяет не зависеть от одного производителя и снижает риски срыва поставок. Мы ожидали этого решения - оно логично в условиях войны", - отметил директор агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов.

Что изменится на практике

На практике это будет означать, что при закупках оборонной продукции АОЗ:

не будет выбирать одного поставщика;

будет распределять заказ между несколькими участниками (если есть два и более приемлемых предложения).

Подчеркивается, что распределение объемов будет происходить по специальной формуле.

При этом:

если участник предлагает цену на 30% и больше от самой низкой - предложение не учитывается;

если несколько участников предлагают продукцию одного производителя - учитывается предложение с самой низкой ценой;

в случае использования давальческого сырья - его цена включается в расчет;

обязательно учитывается реальная способность поставщиков выполнять контракт;

если поставщик не может выполнить свой объем - остаток перераспределяется между другими.

"Такой подход также формирует конкуренцию между производителями, поскольку объем контракта распределяется между несколькими участниками и зависит от их способности выполнять поставки", - добавил Жумадилов.

Кто будет утверждать распределение

Отмечается, что решение о распределении утверждается сначала Коллегиальным органом Агентства.

После этого проекты государственных контрактов подаются на согласование Министерству обороны.

Такой подход (вместе с автоматизированным формированием потребностей на основе реальных данных с фронта) должен значительно повысить качество обеспечения войска.

"Продолжаем усиливать обороноспособность, чтобы военные могли сфокусироваться на главной миссии", - подытожили в АОЗ.