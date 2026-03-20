Без контрактів в "одні руки": як зміниться закупівля дронів і боєприпасів для армії

Міністерство оборони змінило порядок закупівель для потреб Збройних сил України. Відтепер Агенція оборонних закупівель ДОТ застосовуватиме для закупівлі БПЛА, НРК та боєприпасів механізм диверсифікації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Агенції оборонних закупівель (АОЗ).

Головне: Кінець монополії : замовлення на дрони та зброю вирішили розподіляти між кількома постачальниками.

: замовлення на дрони та зброю вирішили розподіляти між кількома постачальниками. Вигідні обмеження : найгірші цінові пропозиції не будуть навіть враховувати.

: найгірші цінові пропозиції не будуть навіть враховувати. Захист від зривів : новий підхід мінімізує воєнні ризики чи недобросовісність виробників.

: новий підхід мінімізує воєнні ризики чи недобросовісність виробників. Реальні можливості : обсяг контракту залежатиме від здатності компанії вчасно його виконати.

: обсяг контракту залежатиме від здатності компанії вчасно його виконати. Контроль: закупівлі спочатку затверджує колегіальний орган АОЗ, а потім погоджує Міноборони.

Навіщо потрібні запроваджені зміни

Українцям розповіли, що відтепер Агенція оборонних закупівель ДОТ буде застосовувати механізм диверсифікації для закупівлі:

безпілотних літальних апаратів (БПЛА);

наземних роботизованих комплексів (НРК);

боєприпасів.

Так АОЗ зменшить в закупівлях озброєння залежність від одного постачальника.

Уточнюється, що метою запроваджених змін є:

більш надійне постачання критичних засобів;

оптимальне співвідношення ціни та можливостей постачальників.

Очікується, що такий механізм мінімізуватиме "як наслідки об'єктивних форс мажорних обставин" (наприклад ураження виробничих ліній), так і "потенційні недобросовісні дії виробника".

"Диверсифікація контрактів дозволяє не залежати від одного виробника і знижує ризики зриву поставок. Ми очікували на це рішення - воно логічне в умовах війни", - зауважив директор агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

Що зміниться на практиці

На практиці це буде означати, що під час закупівель оборонної продукції АОЗ:

не обиратиме одного постачальника;

розподілятиме замовлення між кількома учасниками (якщо є дві і більше прийнятні пропозиції).

Наголошується, що розподіл обсягів буде відбуватись за спеціальною формулою.

При цьому:

якщо учасник пропонує ціну на 30% і більше від найнижчої - пропозиція не враховується;

якщо кілька учасників пропонують продукцію одного виробника - враховується пропозиція з найнижчою ціною;

у випадку використання давальницької сировини - її ціна включається в розрахунок;

обов'язково враховується реальна спроможність постачальників виконувати контракт;

якщо постачальник не може виконати свій обсяг - залишок перерозподіляється між іншими.

"Такий підхід також формує конкуренцію між виробниками, оскільки обсяг контракту розподіляється між кількома учасниками і залежить від їхньої здатності виконувати поставки", - додав Жумаділов.

Хто затверджуватиме розподіл

Зазначається, що рішення щодо розподілу затверджується спершу Колегіальним органом Агенції.

Після цього проекти державних контрактів подаються на погодження Міністерству оборони.

Такий підхід (разом з автомазованим формуванням потреб на основі реальних даних із фронту) повинен значно підвищити якість забезпечення війська.

"Продовжуємо посилювати обороноздатність, щоб військові могли сфокусуватися на головній місії", - підсумували в АОЗ.