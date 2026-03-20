Без контрактов в "одни руки": как изменится закупка дронов и боеприпасов для армии

17:42 20.03.2026 Пт
3 мин
Обеспечение войска не должно зависеть от одного производителя, поэтому правила решили усовершенствовать
aimg Ирина Костенко
Качество обеспечения наших защитников планируют повысить (фото иллюстративное: Getty Images)

Министерство обороны изменило порядок закупок для нужд Вооруженных сил Украины. Отныне Агентство оборонных закупок ДОТ будет применять для закупки БПЛА, НРК и боеприпасов механизм диверсификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Агентства оборонных закупок (АОЗ).

Читайте также: Военным разрешили оценивать дроны: кто и как может оставить отзыв

Главное:

  • Конец монополии: заказы на дроны и оружие решили распределять между несколькими поставщиками.
  • Выгодные ограничения: худшие ценовые предложения не будут даже учитывать.
  • Защита от срывов: новый подход минимизирует военные риски или недобросовестность производителей.
  • Реальные возможности: объем контракта будет зависеть от способности компании вовремя его выполнить.
  • Контроль: закупки сначала утверждает коллегиальный орган АОЗ, а затем согласовывает Минобороны.

Зачем нужны введенные изменения

Украинцам рассказали, что отныне Агентство оборонных закупок ДОТ будет применять механизм диверсификации для закупки:

  • беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);
  • наземных роботизированных комплексов (НРК);
  • боеприпасов.

Так АОЗ уменьшит в закупках вооружения зависимость от одного поставщика.

Уточняется, что целью введенных изменений является:

  • более надежное снабжение критическими средствами;
  • оптимальное соотношение цены и возможностей поставщиков.

Ожидается, что такой механизм будет минимизировать "как последствия объективных форс-мажорных обстоятельств" (например поражения производственных линий), так и "потенциальные недобросовестные действия производителя".

"Диверсификация контрактов позволяет не зависеть от одного производителя и снижает риски срыва поставок. Мы ожидали этого решения - оно логично в условиях войны", - отметил директор агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов.

Что изменится на практике

На практике это будет означать, что при закупках оборонной продукции АОЗ:

  • не будет выбирать одного поставщика;
  • будет распределять заказ между несколькими участниками (если есть два и более приемлемых предложения).

Подчеркивается, что распределение объемов будет происходить по специальной формуле.

При этом:

  • если участник предлагает цену на 30% и больше от самой низкой - предложение не учитывается;
  • если несколько участников предлагают продукцию одного производителя - учитывается предложение с самой низкой ценой;
  • в случае использования давальческого сырья - его цена включается в расчет;
  • обязательно учитывается реальная способность поставщиков выполнять контракт;
  • если поставщик не может выполнить свой объем - остаток перераспределяется между другими.

"Такой подход также формирует конкуренцию между производителями, поскольку объем контракта распределяется между несколькими участниками и зависит от их способности выполнять поставки", - добавил Жумадилов.

Кто будет утверждать распределение

Отмечается, что решение о распределении утверждается сначала Коллегиальным органом Агентства.

После этого проекты государственных контрактов подаются на согласование Министерству обороны.

Такой подход (вместе с автоматизированным формированием потребностей на основе реальных данных с фронта) должен значительно повысить качество обеспечения войска.

"Продолжаем усиливать обороноспособность, чтобы военные могли сфокусироваться на главной миссии", - подытожили в АОЗ.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине уже меняется система закупок дронов для ВСУ.

Кроме того, мы объясняли, как военные сами заказывают дроны и быстро их получают (чем полезна ІТ-система DOT-Chain Defence).

Читайте также о лидере боевой эффективности на фронте - как дрон "Вампир" меняет ход войны.

Новости
Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО