Які перспективи законопроєкту про демобілізацію: пояснення Стефанчука

Верховна Рада буде обережно підходити до закону про демобілізацію. Його ухвалять тільки після обговорення з військовими перспектив і наслідків цього рішення.

"Я вже декілька разів відповідав, що такі важливі речі, як демобілізація, без позиції військових український парламент як політичний орган приймати просто не має морального права", - сказав він.

Стефанчук нагадав про те, як рішення про демобілізацію приймалося в Україні в минулому. "Приймалося Центральною Радою. Приймалося в 1918 році, коли Порш, тодішній міністр оборони, вніс цей законопроєкт. І ми дуже добре знаємо, чим все це завершилось в Українській народній республіці", - розповів спікер парламенту.

За його словами, саме тому Верховна Рада дуже обережно підходить до цих питань.

"Але українські військові повинні мати - вони заслужили більше всіх - справедливі правила ротацій, справедливі правила відпусток, справедливі правила соціальної підтримки для них, а в разі загибелі - для близьких і рідних, а які були у них, оце справедливо", - сказав він.

Стефанчук наголосив, що в цих питаннях український парламент прийняв все необхідне законодавство. "Далі я хотів би, щоб ці правила чітко працювали на рівні військових і вищого військового керівництва", - додав він.