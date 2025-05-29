Чи можлива демобілізація найближчим часом: у Раді дали відповідь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського у Media Center Ukraine .

"Говорити про те, що найближчим часом буде ухвалено закон про демобілізацію чи про звільнення з військової служби окремих категорій осіб, я думаю, не потрібно бути надмірно оптимістичним у цьому напрямку. Я думаю, що найближчим часом цього навряд чи варто очікувати", - додав він.

Як відзначив Веніславський, Росія сьогодні збільшує чисельність Збройних сил та залучає нових військових шляхом призову чи інших мотиваційних заходів. Також додав, що кількість російський військових на тимчасово окупованих територіях України збільшується фактично на 15-20% у порівнянні з минулим роком.

Демобілізація в Україні

На сьогодні в Україні відсутній затверджений порядок демобілізації військовослужбовців, і питання звільнення тих, хто перебуває на службі з початку повномасштабного вторгнення, залишається відкритим. Попри те, що серед армійців є значна кількість тих, хто воює ще з 2022 року, чітких механізмів повернення військових до цивільного життя наразі немає.

У квітні головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський заявив, що близько 350 тисяч військових, які перебувають на службі з 2022 року, теоретично могли б бути звільнені. Водночас наголосив, що в умовах нинішньої ситуації на фронті проведення повної демобілізації є неможливим.

Як тимчасову альтернативу, Міністерство оборони розробило систему ротації: військовослужбовці, які безперервно беруть участь у бойових діях протягом 90 днів, отримують право на кількамісячний відпочинок.

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