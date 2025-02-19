Скільки людей можуть залучити до армії за контрактом "18-24": відповідь ОП
Потенційно 800 тисяч українців 18-24 років можуть приєднатися до армії за спецконтрактом. Але це не означає, що молоддю хочуть заповнити всі вакантні посади у ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Павла Палісу в ефірі телемарафону.
"Загалом цільова аудиторія від 18 до 24 це майже 800 тисяч осіб", - сказав він.
За словами Паліси, цієї кількості "більш ніж достатньо", водночас це не означає, що українцями віком від 18 до 24 років хочуть заповнити всі вакантні посади в Збройних силах.
Заступник керівника ОП також зазначив, що загалом в Україні працюють над збільшенням цільової аудиторії для укладання контрактів.
"У першу чергу наступний - це буде контракт для тих громадян, які звільнилися, мали можливість, законне право на звільнення до прийняття закону про мобілізацію, які мають право на відстрочку, які навіть заброньовані. В першу чергу хочеться створити в образі Збройних сил конкурентного роботодавця на ринку праці України", - пояснив Паліса.
За його словами, такій категорії українців запропонують ширший вибір військово-облікових спеціальностей, наприклад, додадуть розрахунки дронів, можливо, механіків, водіїв, розрахунки екіпажу бойових машин.
Спецконтракт для молоді 18-24 років
Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що Міністерство оборони готує спеціальний контракт, щоб залучити до армії українців 18-24 років. Він наголосив, що це не мобілізація, а контрактна пропозиція.
За словами президента, "мотиваційний контракт" передбачатиме можливість безкоштовної освіти, пільгових кредитів для придбання житла. Такий контракт буде укладатися на один рік.
У Міноборони уточнили, що в рамках проєкту "Контракт 18-24" добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей - під час служби. При цьому добровольці щомісяця отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.
Детальніше про спецконтракт для молоді та його умови - за посиланням.
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