"Контракт 18-24" розширять ще на 11 бригад ЗСУ та Нацгвардії: список

Уже найближчим часом програма "Контракт 18-24" розшириться знову. Наразі відомо про більш як 10 бригад ЗСУ та Нацгвардії до яких невдовзі можна буде вступити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента полковника Павла Паліса.
За даними заступника керівника Офісу президента, до програми приєднаються:
"Окремо радію, що до програми скоро приєднаються підрозділи НГУ", - зауважив полковник Паліса.
За його словами, це будуть:
Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що Кабінет міністрів розширив програму "Контракт 18-24".
Ініціативу "Контракт 18-24" поширили на військових, які добровільно вступили до ЗСУ після 24 лютого 2022 року. Вони можуть отримати винагороду до 1 мільйона гривень.
На початку лютого цього року президент України Володимир Зеленський оголосив про розробку Міністерством оборони спеціального контракту для українців віком від 18 до 24 років, наголосивши, що це не мобілізація, а добровільна контрактна пропозиція.
У Міноборони розповіли, що в рамках проекту "Контракт 18-24" добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей - протягом року служби. При цьому добровольці щомісяця додатково отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.
Раніше РБК-Україна писало, як подати заяву на участь у програмі "Контракт 18-24", які документи потрібні для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та які етапи необхідно пройти для укладення контракту зі Збройними силами України.
Також ми писали, які посади передбачені для військовослужбовців за програмою "Контракт 18-24" та які спеціальності доступні для молодих українців, які бажають долучитися до ЗСУ.
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