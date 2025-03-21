RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Контракт 18-24" расширят еще на 11 бригад ВСУ и Нацгвардии: список

Фото: "Контракт 18-24" расширят новыми бригадами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Уже в ближайшее время программа "Контракт 18-24" расширится снова. Известно о более 10 бригадах ВСУ и Нацгвардии, в которые вскоре можно будет вступить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента полковника Павла Палиса.

По данным заместителя руководителя Офиса президента, к программе присоединятся:

  • 3 отдельная штурмовая бригада;
  • 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;
  • 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;
  • 93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";
  • 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада;
  • 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского;
  • 39 отдельная бригада береговой обороны;
  • 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада;
  • 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада.

"Отдельно рад, что к программе скоро присоединятся подразделения НГУ", - отметил полковник Палиса.

По его словам, это будут:

  • 12 бригада специального назначения "Азов";
  • 13 бригада оперативного назначения "Хартия".

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Кабинет министров расширил программу "Контракт 18-24".

Инициативу "Контракт 18-24" распространили на военных, которые добровольно вступили в ВСУ после 24 февраля 2022 года. Они могут получить вознаграждение до 1 миллиона гривен.

"Контракт 18-24"

В начале февраля этого года президент Украины Владимир Зеленский объявил о разработке Министерством обороны специального контракта для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, подчеркнув, что это не мобилизация, а добровольное контрактное предложение.

В Минобороны рассказали, что в рамках проекта "Контракт 18-24" добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги - в течение года службы. При этом добровольцы ежемесячно дополнительно будут получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен.

Ранее РБК-Украина писало, как подать заявление на участие в программе "Контракт 18-24", какие документы нужны для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и какие этапы необходимо пройти для заключения контракта с Вооруженными силами Украины.

Также мы писали, какие должности предусмотрены для военнослужащих по программе "Контракт 18-24" и какие специальности доступны для молодых украинцев, желающих присоединиться к ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против УкраиныМобилизация в Украине