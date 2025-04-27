Контракт "18-24": як молодь може долучитися до морської піхоти ЗСУ

"Контракт 18-24"

Нагадаємо, що на початку цього року український президент Володимир Зеленський оголосив про розробку Міністерством оборони спеціального контракту для українців віком від 18 до 24 років, наголосивши, що це не мобілізація, а добровільна контрактна пропозиція.

У Міноборони пояснили, що в рамках проекту "Контракт 18-24" добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей - протягом року служби.

При цьому добровольці щомісяця додатково отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.

Раніше РБК-Україна писало, як подати заяву на участь у програмі "Контракт 18-24", які документи потрібні для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та які етапи необхідно пройти для укладення контракту зі Збройними силами України.

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