Контракт "18-24": как молодежь может присоединиться к морской пехоте ВСУ

С начала запуска проекта контрактной службы "18-24" в 38-ю бригаду морской пехоты ВСУ поступило большое количество заявок. Однако не все кандидаты прошли отбор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление рекрутера 38 отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Владислава Ухваткина в эфире телемарафона.
"Постоянной цифры нет, ведь заявки поступают постоянно. Есть большая динамика. Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет сознательно принимает решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины, в частности в нашу 38-ю бригаду морской пехоты", - отметил Ухваткин.
Он отметил, что процедура оформления предусматривает прохождение:
После этого кандидаты начинают базовую подготовку, которая длится до четырех месяцев.
"Подготовка предусматривает физические нагрузки, морально-психологическую устойчивость, командную слаженность. Мы рассчитываем на этих ребят, потому что на них возложена большая ответственность", - добавил рекрутер.
Ухваткин отметил, что, несмотря на потребность в кадрах, бригада очень серьезно подходит к отбору.
"Бывают случаи, когда кандидат имеет большую мотивацию, но не соответствует физическим критериям или возрастным ограничениям. Мы не говорим человеку 'нет'. Пытаемся найти альтернативный вариант - предложить другую должность или контракт на три года", - пояснил он.
Сейчас 38-я бригада нуждается в специалистах на такие должности:
Напомним, что в начале этого года украинский президент Владимир Зеленский объявил о разработке Министерством обороны специального контракта для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, подчеркнув, что это не мобилизация, а добровольное контрактное предложение.
В Минобороны объяснили, что в рамках проекта "Контракт 18-24" добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги - в течение года службы.
При этом добровольцы ежемесячно дополнительно будут получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен.
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