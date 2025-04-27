Контракт "18-24": как молодежь может присоединиться к морской пехоте ВСУ

"Постоянной цифры нет, ведь заявки поступают постоянно. Есть большая динамика. Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет сознательно принимает решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины, в частности в нашу 38-ю бригаду морской пехоты", - отметил Ухваткин.

Он отметил, что процедура оформления предусматривает прохождение:

собеседования с рекрутером,

психологических тестов,

медицинской комиссии.

После этого кандидаты начинают базовую подготовку, которая длится до четырех месяцев.

"Подготовка предусматривает физические нагрузки, морально-психологическую устойчивость, командную слаженность. Мы рассчитываем на этих ребят, потому что на них возложена большая ответственность", - добавил рекрутер.

Ухваткин отметил, что, несмотря на потребность в кадрах, бригада очень серьезно подходит к отбору.

"Бывают случаи, когда кандидат имеет большую мотивацию, но не соответствует физическим критериям или возрастным ограничениям. Мы не говорим человеку 'нет'. Пытаемся найти альтернативный вариант - предложить другую должность или контракт на три года", - пояснил он.

Сейчас 38-я бригада нуждается в специалистах на такие должности: