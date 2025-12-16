Контрабанда по воздуху дала сбой: на Волыни обнаружили шар с белорусскими сигаретами

На Волыни пограничники разоблачили попытку контрабанды сигарет в страны Европейского Союза с помощью воздушного шара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Инцидент произошел на территории Шацкой общины вблизи украинско-белорусской границы. Военнослужащие Волынского пограничного отряда обнаружили пакет с табачными изделиями, который, вероятно, злоумышленники планировали переправить воздушным путем.

Находка была обмотана черной полиэтиленовой пленкой и имела канат с остатками воздушного шара. Внутри находились 1500 пачек сигарет марки "Минск" с акцизными марками Республики Беларусь, а также два GPS-устройства. Одно из них имело SIM-карту белорусского мобильного оператора, другое - оператора Республики Польша.

Фото:

По данным пограничников, учитывая маркировку табачных изделий, способ доставки и техническое оснащение, воздушный шар с незаконным грузом, вероятно, направлялся в направлении Польши.

Следственно-оперативная группа Национальной полиции изъяла контрабандные сигареты и технические средства в установленном законом порядке. Ориентировочная стоимость изъятого табака составляет около 90 тысяч гривен.