Контрабанда по воздуху дала сбой: на Волыни обнаружили шар с белорусскими сигаретами
На Волыни пограничники разоблачили попытку контрабанды сигарет в страны Европейского Союза с помощью воздушного шара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Инцидент произошел на территории Шацкой общины вблизи украинско-белорусской границы. Военнослужащие Волынского пограничного отряда обнаружили пакет с табачными изделиями, который, вероятно, злоумышленники планировали переправить воздушным путем.
Находка была обмотана черной полиэтиленовой пленкой и имела канат с остатками воздушного шара. Внутри находились 1500 пачек сигарет марки "Минск" с акцизными марками Республики Беларусь, а также два GPS-устройства. Одно из них имело SIM-карту белорусского мобильного оператора, другое - оператора Республики Польша.
По данным пограничников, учитывая маркировку табачных изделий, способ доставки и техническое оснащение, воздушный шар с незаконным грузом, вероятно, направлялся в направлении Польши.
Следственно-оперативная группа Национальной полиции изъяла контрабандные сигареты и технические средства в установленном законом порядке. Ориентировочная стоимость изъятого табака составляет около 90 тысяч гривен.
Провокации Беларуси против Литвы
Напомним, в октябре международный аэропорт Вильнюса неоднократно прекращал работу из-за появления воздушных шаров, запущенных с территории Беларуси. В результате были нарушены планы около 3,5 тысяч пассажиров и задержаны 25 рейсов: четыре из них отменили, еще семь перенаправили на другие аэропорты.
После этих инцидентов правительство Литвы созвало заседание Национальной комиссии по вопросам безопасности и приняло решение временно, на месяц, закрыть границу с Беларусью.
В ноябре провокации не прекратились - работу аэропорта снова пришлось приостанавливать из-за фиксации неизвестных беспилотников вблизи аэропорта. В ночь на 24 ноября был зафиксирован очередной массированный запуск воздушных шаров со стороны Беларуси в воздушное пространство Литвы.
В ответ в Европейском Союзе заявили о подготовке санкций против Беларуси из-за этих провокаций.