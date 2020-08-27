Все контакты с Беларусью поставлены на паузу, - Кулеба

Контакты будут восстановлены, когда ситуация не будет вредить репутации Украины
Украина приостановила все контакты с Беларусью. Они будут восстановлены, когда ситуация не будет вредить репутации Украины.
Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"У нас сейчас все процессы, все контакты поставлены на паузу", - сказал Кулеба.
Он отметил, что контакты будут восстановлены, когда ситуация не будет нести репутационные последствия для Украины.
Напомним, ранее белорусская оппозиция заявила о нежелании повторения украинского сценария в Беларуси.
Также сообщалось, что Евросоюз не намерен превращать Беларусь во вторую Украину.
В свою очередь в России заявили о "рисках украинского сценария" в Беларуси.
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал несравнимыми нынешнюю ситуацию в Беларуси с Революцией Достоинства.