ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Все контакты с Беларусью поставлены на паузу, - Кулеба

Автор: Надежда Собенко

Контакты будут восстановлены, когда ситуация не будет вредить репутации Украины

Украина приостановила все контакты с Беларусью. Они будут восстановлены, когда ситуация не будет вредить репутации Украины.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"У нас сейчас все процессы, все контакты поставлены на паузу", - сказал Кулеба.

Он отметил, что контакты будут восстановлены, когда ситуация не будет нести репутационные последствия для Украины.

Самые читаемые новости

Напомним, ранее белорусская оппозиция заявила о нежелании повторения украинского сценария в Беларуси.

Также сообщалось, что Евросоюз не намерен превращать Беларусь во вторую Украину.

В свою очередь в России заявили о "рисках украинского сценария" в Беларуси.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал несравнимыми нынешнюю ситуацию в Беларуси с Революцией Достоинства.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БеларусьпротестДмитрий Кулеба