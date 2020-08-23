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В России заявили о "рисках украинского сценария" в Беларуси

Москва, Воскресенье 23 августа 2020 22:16
В России заявили о "рисках украинского сценария" в Беларуси
Фото: Сергей Лавров (mid.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Лавров констатирует нормализацию ситуации в Беларуси

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после всплеска насилия в первые дни протестов, ситуация в Беларуси нормализируется. Однако, по его словам, некоторые силы якобы пытаются реализовать "украинский сценарий".

Такое заявление он сделал на образовательном форуме, передает российское агентство ТАСС.

Как утверждает Лавров, в координационный совет белорусской оппозиции, созданный штабом Светланы Тихановской для мирной передачи власти, входит немало людей, известных негативным отношением к развитию Союзного государства России и Беларуси.

Кроме того, российский дипломат выступил против посредничества Запада в решении политического кризиса в Беларуси.

"Когда Запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным, конечно, у всех свежо в памяти, как это все было в Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью наших соответствующих партнеров", - заявил он.

Напомним, в ЕС не намерены превращать Беларусь во вторую Украину; в ЕС объяснили, что кризис в Беларуси отличается от ситуации в Украине во время Революции Достоинства.

Повторения "украинского сценария" в Беларуси также не хочет президент Франции Эммануэль Макрон.

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