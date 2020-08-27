Всі контакти з Білоруссю поставлені на паузу, - Кулеба

Україна призупинила всі контакти з Білоруссю. Вони будуть відновлені, коли ситуація не шкодитиме репутації України.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У нас зараз всі процеси, всі контакти поставлені на паузу", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що контакти будуть відновлені, коли ситуація не нестиме репутаційних наслідків для України.

Нагадаємо, раніше білоруська опозиція заявила про небажання повторення українського сценарій в Білорусі.

Також повідомлялося, що Євросоюз не має наміру перетворювати Білорусь у другу Україну.

У свою чергу у Росії заявили про "ризики українського сценарію" в Білорусі.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін назвав непорівнюваними нинішню ситуацію в Білорусі з Революцією Гідності.