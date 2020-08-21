Оппозиция Беларуси не хочет повторения украинского сценария

Фото: Валерий Цепкало (facebook com valerytsepkalo)

Оппозиция намерена добиваться победы Светланы Тихановской

Ситуация в Беларуси будет развиваться по примеру итальянской забастовки, оппозиция не хочет повторения украинского сценария. Оппоненты действующего президента Александра Лукашенко будут добиваться победы Светланы Тихановской.

Об этом заявил бывший участник избирательной кампании Валерий Цепкало, передает "Радио Свобода - Беларусь".

По его словам, белорусы должны выходить на массовые протесты и забастовки, чтобы парализовать власть.

"Ситуация будет развиваться как итальянская забастовка, если чиновники попытаются не выполнять определенные приказы - например, как налог на тунеядцев. Если Лукашенко снова предложит его, никто из чиновников не захочет его реализовать", - отметил Цепкало.

Он также добавил, что Беларусь уже не будет той страной, которой была до выборов.

"Мы не хотим реализовывать украинский сценарий, когда произошла революция вне избирательного цикла. У нас были выборы, все мы знаем их результаты. Мы продолжим узаконивать победу Светланы Тихановской", - добавил оппозиционер.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС заинтересован в демократическом переходном периоде в Беларуси и не хочет повторения украинского сценария.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин не исключает, что протесты могут перерасти в гражданскую войну, а против демонстрантов могут применить армию.