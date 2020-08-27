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В МИД назвали несравнимыми Революцию Достоинства и протесты в Беларуси

Киев, Четверг 27 августа 2020 18:35
В МИД назвали несравнимыми Революцию Достоинства и протесты в Беларуси
Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал несравнимыми нынешнюю ситуацию в Беларуси с Революцией Достоинства. Тема Беларуси обсуждалась во время встречи представителей МИД Украины с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигеном.

Об этом Енин написал в Facebook.

"Отдельно обсудили политические процессы в Беларуси. События в Украине 2014 и в РБ в 2020 вообще несравнимы", - написал Енин.

В то же время в пресс-службе МИД Украины отметили, что стороны согласились, что белорусские власти должны предотвратить дальнейшее насилие и показать желание к мирному решению конфликта, а также должна начать переговоры с оппозицией.

"Стороны подчеркнули, что будущее Беларуси должно зависеть исключительно от белорусского народа, и никакие внешние силы не должны влиять на этот выбор", - добавили в МИД.

Напомним, ранее белорусская оппозиция заявила о нежелании повторения украинского сценарий в Беларуси.

Также сообщалось, что Евросоюз не намерен превращать Беларусь во вторую Украину.

В свою очередь в России заявили о "рисках украинского сценария" в Беларуси.

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