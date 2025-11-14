Контакт у міській забудові. Бійці ССО показали зачистку Куп'янська від росіян
У Куп'янську стає все менше російських окупантів внаслідок ефективних дій українських захисників. Одна з будівель, де ворог тримав оборону, була знищена бійцями ССО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 8 полку спецпризначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича.
На відео група Сил спеціальних операцій проводить розвідку і зустрічає контакт у міській забудові.
"У ході розвідки група ССО виявила противника у одній зі споруд. Ворог мав переважаючі сили та укріплені вогневі позиції. Група ССО розірвала контакт без втрат", - повідомили українські захисники.
В подальшому будівля, де російські окупанти тримали оборону, була повністю знищена із застосуванням мін ТМ-72.
Нагадаємо, зараз у Куп'янську залишилося менше ніж 50 окупантів - вони відрізані один від одного та від основних сил російської армії через порушення логістики. За оцінками кількох джерел РБК-Україна, раніше у місті могло перебувати близько 70 російських військових.
Бої за Куп'янськ
Зазначимо, у вересні російські окупанти змогли прорватися до міста, використовуючи газопровід, внаслідок чого ситуація на цьому напрямку різко загострилася. Диверсійні групи ворога увійшли до Куп'янська з півночі.
Згодом ЗСУ підірвали трубу, якою окупанти просувалися, що змусило їх переправлятися через річку Оскіл на плотах і човнах.
ЗСУ не дають окупантам закріпитися в північній частині Куп'янська на Харківщині. Попри спроби росіян утримати позиції та облаштувати укріплення, українські воїни активно контратакують й вибивають ворога з зайнятих рубежів.
Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує повністю зачистити Куп'янськ від російських окупантів.