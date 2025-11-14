ua en ru
Пт, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Контакт у міській забудові. Бійці ССО показали зачистку Куп'янська від росіян

Україна, П'ятниця 14 листопада 2025 19:27
UA EN RU
Контакт у міській забудові. Бійці ССО показали зачистку Куп'янська від росіян Ілюстративне фото: українські бійці повністю знищили укріплення росіян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

У Куп'янську стає все менше російських окупантів внаслідок ефективних дій українських захисників. Одна з будівель, де ворог тримав оборону, була знищена бійцями ССО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 8 полку спецпризначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича.

На відео група Сил спеціальних операцій проводить розвідку і зустрічає контакт у міській забудові.

"У ході розвідки група ССО виявила противника у одній зі споруд. Ворог мав переважаючі сили та укріплені вогневі позиції. Група ССО розірвала контакт без втрат", - повідомили українські захисники.

В подальшому будівля, де російські окупанти тримали оборону, була повністю знищена із застосуванням мін ТМ-72.

Нагадаємо, зараз у Куп'янську залишилося менше ніж 50 окупантів - вони відрізані один від одного та від основних сил російської армії через порушення логістики. За оцінками кількох джерел РБК-Україна, раніше у місті могло перебувати близько 70 російських військових.

Бої за Куп'янськ

Зазначимо, у вересні російські окупанти змогли прорватися до міста, використовуючи газопровід, внаслідок чого ситуація на цьому напрямку різко загострилася. Диверсійні групи ворога увійшли до Куп'янська з півночі.

Згодом ЗСУ підірвали трубу, якою окупанти просувалися, що змусило їх переправлятися через річку Оскіл на плотах і човнах.

ЗСУ не дають окупантам закріпитися в північній частині Куп'янська на Харківщині. Попри спроби росіян утримати позиції та облаштувати укріплення, українські воїни активно контратакують й вибивають ворога з зайнятих рубежів.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує повністю зачистити Куп'янськ від російських окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Куп'янськ Збройні сили України Війна в Україні Окупанти
Новини
По 50 тисяч гривень за народження дитини: Зеленський підписав закон
По 50 тисяч гривень за народження дитини: Зеленський підписав закон
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе