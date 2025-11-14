ua en ru
Контакт в городской застройке. Бойцы ССО показали зачистку Купянска от россиян

Украина, Пятница 14 ноября 2025 19:27
Контакт в городской застройке. Бойцы ССО показали зачистку Купянска от россиян Иллюстративное фото: украинские бойцы полностью уничтожили укрепления россиян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

В Купянске становится все меньше российских оккупантов в результате эффективных действий украинских защитников. Одно из зданий, где враг держал оборону, было уничтожено бойцами ССО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 8 полка спецназначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича.

На видео группа Сил специальных операций проводит разведку и встречает контакт в городской застройке.

"В ходе разведки группа ССО обнаружила противника в одном из сооружений. Враг имел превосходящие силы и укрепленные огневые позиции. Группа ССО разорвала контакт без потерь", - сообщили украинские защитники.

В дальнейшем здание, где российские оккупанты держали оборону, было полностью уничтожено с применением мин ТМ-72.

Напомним, сейчас в Купянске осталось менее 50 оккупантов - они отрезаны друг от друга и от основных сил российской армии из-за нарушения логистики. По оценкам нескольких источников РБК-Украина, ранее в городе могло находиться около 70 российских военных.

Бои за Купянск

Отметим, в сентябре российские оккупанты смогли прорваться в город, используя газопровод, в результате чего ситуация на этом направлении резко обострилась. Диверсионные группы врага вошли в Купянск с севера.

Впоследствии ВСУ взорвали трубу, по которой оккупанты продвигались, что заставило их переправляться через реку Оскол на плотах и лодках.

ВСУ не дают оккупантам закрепиться в северной части Купянска на Харьковщине. Несмотря на попытки россиян удержать позиции и обустроить укрепления, украинские воины активно контратакуют и выбивают врага с занятых рубежей.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует полностью зачистить Купянск от российских оккупантов.

