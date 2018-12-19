Консультативная миссия ЕС и Рада подписали меморандум о взаимопонимании

Фото: подписание меморандума (rada.gov.ua)

Меморандум предусматривает стратегическое сотрудничество в сфере сектора гражданской безопасности

Консультативная миссия Европейского союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины и Аппарат Верховной рады Украины подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной рады.

Указано, что от имени Аппарата ВР документ подписал первый заместитель главы аппарата Петр Боднар, от имени Консультативной миссии - ее глава Кястутис Ланчинскас.

"Это следующий шаг вперед в нашем сотрудничестве. Совместными нашими усилиями был разработан уже второй меморандум о взаимопонимании, который предусматривает стратегическое сотрудничество в сфере сектора гражданской безопасности и приближение украинского законодательства к европейским стандартам... Сотрудничество Аппарата Верховной рады и Миссии Европейского союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины происходит на очень высоком уровне", - сказал Боднар.

Ланчинскас в свою очередь отметил, что это взаимодействие очень плодотворное, а подписание второго меморандума переводит его на более высокий уровень.

"В этом году мы смогли ввести 15 совместных законодательных инициатив. Это, в частности, закон о национальной безопасности и детальная работа с народными депутатами о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс", - сказал он.

Как писало РБК-Украина, консультативная миссия ЕС призвала украинскую власть внести изменения в законопроект о защите обличителей коррупции для того, чтобы обеспечить его соответствие стандартам ЕС.

Напомним, в конце ноября ВР поддержала за основу в первом чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграции. За документ проголосовали 311 парламентариев.

Добавим, в марте в Одессе открыли региональное представительство Консультативной миссии Европейского союза в Украине.