Консультативная миссия ЕС призвала Украину изменить законопроект об обличителях коррупции

Фото: Европейский союз (European Union 2015 - European Parliament)

КМЕС напомнила, что в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, Украина согласилась обеспечить надлежащую защиту для обличителей

Консультативная миссия ЕС (КМЕС) призвала украинские власти внести изменения в законопроект о защите обличителей коррупции для того, чтобы обеспечить его соответствие стандартам ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт миссии по результатам обсуждения законопроекта.

Как отмечается, законопроект был разработан Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и обнародован для общественного обсуждения. В июле КМЕС изложила свои выводы на десяти страницах с предложениями, как привести этот законопроект в соответствие с европейскими стандартами.

Как отметили в миссии, ряд технических комментариев КМЕС был учтен в документе, однако некоторые вопросы остаются нерешенными в последней версии законопроекта.

"Украинская власть сделала определенные шаги в борьбе с коррупцией, но среди того, что еще нужно сделать - ввести законодательство о обличителей согласно европейских стандартов. Последняя версия законопроекта содержит ряд вопросов, которые еще требуют решения, включая сферу правовой защиты (какие именно преступления подпадают под законодательство), каналы отчетности и институциональные структуры. Несмотря на это, мы приветствуем тот факт, что проект был подготовлен, и сейчас он обсуждается", - заявила заместитель руководителя операционного департамента КМЕС Лин Шихан.

КМЕС напомнила, что в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, Украина согласилась обеспечить надлежащую защиту для обличителей.

Также, Консультативная миссия ЕС подчеркнула свою готовность и в дальнейшем предоставлять необходимые консультации для работы над законодательством.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Кирстен Медиссон заявила, что в Вашингтоне ожидают, что Украина в ближайшее время выполнит свои обещания относительно запуска работы Высшего антикоррупционного суда.