Консультативна місія ЄС та Рада підписали меморандум про взаєморозуміння

Фото: підписання меморандуму (rada.gov.ua)

Меморандум передбачає стратегічну співпрацю у сфері сектору цивільної безпеки

Консультативна місія Європейсько союзу з реформування сектору цивільної безпеки України та Апарат Верховної ради України підписали меморандум про взаєморозуміння. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Апарату Верховної ради.

Вказано, що від імені Апарату ВР документ підписав перший заступник керівника апарату Петро Боднар, від імені Консультативної місії - її голова Кястутіс Ланчінскас.

"Це наступний крок уперед у нашій співпраці. Спільними нашими зусиллями було розроблено вже другий меморандум про взаєморозуміння, який передбачає стратегічну співпрацю у сфері сектору цивільної безпеки і наближення українського законодавства до європейських стандартів… Співпраця Апарату Верховної ради і місії Європейсько союзу з реформування сектору цивільної безпеки України відбувається на дуже високому рівні", - сказав Боднар.

Ланчінскас у свою чергу зауважив, що ця взаємодія є дуже плідною, а підписання другого меморандуму переводить її на вищий рівень.

"Цього року ми змогли запровадити 15 спільних законодавчих ініціатив. Це, зокрема, Закон про національну безпеку і детальна робота з народними депутатами щодо внесення змін до кримінально-процесуального кодексу", - сказав він.

Як писало РБК-Україна, консультативна місія ЄС закликала українську владу внести зміни в законопроект про захист викривачів корупції для того, щоб забезпечити його відповідність стандартам ЄС.

Нагадаємо, наприкінці листопада ВР підтримала за основу в першому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. За документ проголосували 311 парламентарів.

Додамо, у березні в Одесі відкрили регіональне представництво Консультативної місії Європейського союзу в Україні.