Консул рассказал, когда будет назначено первое судебное заседание по делу Мазура

Украинский консул в Люблине Юрий Кучерявый рассказал, когда будет назначено первое судебное заседание по делу гражданина Украины Игоря Мазура. Об этом он сообщил на брифинге, передает РБК-Украина.

По его словам, "когда россияне пришлют экстрадиционный запрос и материалы, тогда будет назначено первое судебное заседание, во время которого будут рассматриваться эти материалы". В настоящее время польская прокуратура ожидает именно этих материалов, а именно подтверждения розыска каналами Интерпола, добавил консул. Также Россия должна отправить материалы, в которых говорится, в чем именно обвиняют Мазура.

По мнению Мазура, суд может состояться уже на следующей неделе.

Напомним, 9 ноября в Польше на границе "Дорогуск" задержали украинского активиста и сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Задержание было проведено по запросу Российской Федерации.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что РФ обвиняет Мазура в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни.

Мазура привезли в прокуратуру для допроса. Украинский консул отмечал, что из-за резонансного дела заседание суда состоится в Люблине.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сегодня сообщила, что судебное заседание по избранию меры пресечения Мазуру не состоялось. Мазура передали на поруки Генерального консула Украины в Люблине, сообщила Денисова. Она также добавила, что на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве.