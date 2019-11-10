Консул розповів, коли буде призначено перше судове засідання по справі Мазура

Український консул в Любліні Юрій Кучерявий розповів, коли буде призначено перше судове засідання у справі громадянина України Ігоря Мазура. Про це він повідомив на брифінгу, передає РБК-Україна.

За його словами, "коли росіяни надішлють екстрадиційний запит і матеріали, тоді буде призначено перше судове засідання, під час якого будуть розглядатися ці матеріали". В даний час польська прокуратура чекає саме цих матеріалів, а саме підтвердження розшуку каналами Інтерполу, додав консул. Також Росія повинна відправити матеріали, в яких зазначено, в чому саме обвинувачують Мазура.

На думку Мазура, суд може відбутися вже наступного тижня.

Нагадаємо, 9 листопада в Польщі на кордоні "Дорогуськ" затримали українського активіста і співробітника Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини Ігоря Мазура. Затримання було проведено за запитом Російської Федерації.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявил, що РФ звинувачує Мазура в тому, що він нібито в 1994-2000 роках брав участь у складі збройного формування у бойових сутичках з федеральними силами на території Чечні.

Мазура привезли до прокуратури для допиту. Український консул зазначав, щочерез резонансну справу засідання суду відбудеться у Любліні.

Український омбудсмен Людмила Денісова сьогодні повідомила, що судове засідання по обранню запобіжного заходу Мазуру не відбулося. Мазура передали на поруки Генерального консула України в Любліні, повідомила Денисова. Вона також додала, що на час очікування і розгляду екстрадиційного запиту він буде проживати в Генеральному консульстві.